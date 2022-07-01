Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Çete üyelerine diz çöktürüp poz verdiler! 'Bunun bedelini ödeyeceksiniz'

#El Salvador#Çete#Nayib Bukele
Çete üyelerine diz çöktürüp poz verdiler Bunun bedelini ödeyeceksiniz

Ülkedeki çete savaşları nedeni ile zor günler geçiren ve OHAL ilan edilen Orta Amerika ülkesi El Salvador'da polis yakaladığı çete üyelerini adeta 'utanç yürüyüşüne' çıkarıyor. Ülkeden gelen son fotoğraflar bugün dünya basınında geniş yer aldı.

Haberin Devamı

Orta Amerika ülkesi El Salvador, dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden birisi. Ülkede işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu çeteler arası çatışmalardan kaynaklanıyor.

Ülkesini saran ve her gün artış gösteren şiddet dalgası ile mücadele etmeye çalışan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile çok daha sert önlemler alınacağını duyurmuştu.

Bukele'nin aldığı sert önlemlerin ilki bugün ülke gündemine bomba gibi düştü. 3 polis memurunun öldürülmesinin arkasında olduğu iddia edilen Barrio 18 Sureños (18-Sur) çetesinin 3 üyesi bugün düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Çete üyelerine diz çöktürüp poz verdiler Bunun bedelini ödeyeceksiniz

ELLERİ KELEÇPELENDİ, ZORLA DİZ ÇÖKTÜRÜLDÜ

Haberin Devamı

İddiaya göre ülkedeki 3 ana çeteden biri olan Barrio 18 Sureños'un üyeleri La Realidad mahallesindeki bir binaya yapılan baskında yakalandı. Yakalanan çete üyeleri bulundukları yerden sürüklenerek çıkarıldı ve basın mensuplarının olduğu bir alanda yürüyüşe çıkarıldı.

Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde 3 çete üyesinin elleri kelepçeli olarak zorla yere diz çöktürüldüğü görüldü. Yaşları oldukça genç görünen iki erkek ve bir kadın başlarını öne eğerek flaşlardan kaçmaya çalıştı.

Yarı çıplak iki erkekten birinin yüzünü ve vücudunu kaplayan dövmelerde mensubu olduğu çetenin simgesi olan "18" rakamı dikkat çekti.

Çete üyelerine diz çöktürüp poz verdiler Bunun bedelini ödeyeceksiniz

"BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Devlet Başkanı Bukele konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında 3 polis memurunun bu hafta başlarında pusuya düşürüldüğünü ve çete üyeleri tarafından acımasızca öldürüldüğünü vurguladı ve " Çete üyeleri 3 kahramanın canını almanın bedelini en ağır şekilde ödeyecekler" dedi.

Çete üyelerine diz çöktürüp poz verdiler Bunun bedelini ödeyeceksiniz

MART AYINDA OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Haberin Devamı

Bukele geçtiğimiz Mart ayında ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu. OHAL ilan edilmesinden bu yana ülkede 43.000'den fazla kişinin tutuklandı.

Bukele Mart ayında çete liderlerine ültimatom verdiği açıklamasında gardiyanların cezaevinde tutuklu bulunan hükümlüleri yarı çıplak sürükleyip bahçede koşmaya zorladığı bir fotoğrafı kullanarak, "Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder" demişti.

Çete üyelerine diz çöktürüp poz verdiler Bunun bedelini ödeyeceksiniz

CEZAEVLERİNDEN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Slavador'daki cezaevlerinden gelen fotoğraflarda çoğunlukla elleri kelepçeli, üstlerinde sadece iç çamaşırı olan ve zorlukla yürüyen erkek mahkumlar görülüyor. Devlet başkanı bu fotoğrafları çetelere gözdağı vermek için kullanırken insan hakları örgütleri durumu sert bir şekilde eleştiriyor.

Çete üyelerine diz çöktürüp poz verdiler Bunun bedelini ödeyeceksiniz
NAYİB BUKELE KİMDİR?

Haberin Devamı

Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Bukele, 2015 yılından 2018 yılına kadar San Salvador'un belediye başkanı idi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda El Salvador'un yeni başkanı olarak seçildi.

Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.

Gözden Kaçmasın

Rusyaya gözdağı vereceklerdi... ABD yine başaramadıRusya'ya gözdağı vereceklerdi... ABD yine başaramadıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Komşuda gündem bir kez daha Türkiye... Yunan gazeteden skandal sözlerKomşuda gündem bir kez daha Türkiye... Yunan gazeteden skandal sözlerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#El Salvador#Çete#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret