Çete üyelerine diz çöktürüp poz verdiler! 'Bunun bedelini ödeyeceksiniz'

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Orta Amerika ülkesi El Salvador, dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden birisi. Ülkede işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu çeteler arası çatışmalardan kaynaklanıyor.

Ülkesini saran ve her gün artış gösteren şiddet dalgası ile mücadele etmeye çalışan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile çok daha sert önlemler alınacağını duyurmuştu.

Bukele'nin aldığı sert önlemlerin ilki bugün ülke gündemine bomba gibi düştü. 3 polis memurunun öldürülmesinin arkasında olduğu iddia edilen Barrio 18 Sureños (18-Sur) çetesinin 3 üyesi bugün düzenlenen bir operasyonla yakalandı.



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İddiaya göre ülkedeki 3 ana çeteden biri olan Barrio 18 Sureños'un üyeleri La Realidad mahallesindeki bir binaya yapılan baskında yakalandı. Yakalanan çete üyeleri bulundukları yerden sürüklenerek çıkarıldı ve basın mensuplarının olduğu bir alanda yürüyüşe çıkarıldı.

Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde 3 çete üyesinin elleri kelepçeli olarak zorla yere diz çöktürüldüğü görüldü. Yaşları oldukça genç görünen iki erkek ve bir kadın başlarını öne eğerek flaşlardan kaçmaya çalıştı.

Yarı çıplak iki erkekten birinin yüzünü ve vücudunu kaplayan dövmelerde mensubu olduğu çetenin simgesi olan "18" rakamı dikkat çekti.



Devlet Başkanı Bukele konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında 3 polis memurunun bu hafta başlarında pusuya düşürüldüğünü ve çete üyeleri tarafından acımasızca öldürüldüğünü vurguladı ve " Çete üyeleri 3 kahramanın canını almanın bedelini en ağır şekilde ödeyecekler" dedi.



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Bukele geçtiğimiz Mart ayında ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu. OHAL ilan edilmesinden bu yana ülkede 43.000'den fazla kişinin tutuklandı.

Bukele Mart ayında çete liderlerine ültimatom verdiği açıklamasında gardiyanların cezaevinde tutuklu bulunan hükümlüleri yarı çıplak sürükleyip bahçede koşmaya zorladığı bir fotoğrafı kullanarak, "Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder" demişti.



Slavador'daki cezaevlerinden gelen fotoğraflarda çoğunlukla elleri kelepçeli, üstlerinde sadece iç çamaşırı olan ve zorlukla yürüyen erkek mahkumlar görülüyor. Devlet başkanı bu fotoğrafları çetelere gözdağı vermek için kullanırken insan hakları örgütleri durumu sert bir şekilde eleştiriyor.

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Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Bukele, 2015 yılından 2018 yılına kadar San Salvador'un belediye başkanı idi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda El Salvador'un yeni başkanı olarak seçildi.

Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.