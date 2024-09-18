Çete dehşeti belediye meclisi adayını buldu: Fotoğraftaki işaret nedeniyle vahşice öldürüldü

Haberin Devamı

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde, Porto Esperidiao belediye meclisi adayı 25 yaşındaki Rayane Alves ve kız kardeşi 28 yaşındaki Rithiele Alves, katıldıkları bir festivalden ayrıldıktan sonra aralarında erkek kardeşlerinin de bulunduğu iki erkekle birlikte kaçırıldı.

Çete üyeleri, kurbanları bir fotoğrafta çete işareti yaptıkları iddiasıyla vahşice öldürürken kaçırılanlardan biri kaçmayı başararak polise haber verdi.

Polis, "Comando Vermelho" isimli çetenin üyelerinin, kız kardeşleri festivale kadar takip ettiklerini ve öldürmeden önce işkence ettiklerini açıkladı.

Ölü bulunan kız kardeşlerin parmaklarının ve saçlarının çete üyeleri tarafından kesildiğini aktaran polis, bir erkeğin ise bir parmağı ve bir kulağı kesilmiş ve boynundan bıçaklanmış halde bulduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Polis şefi Hugo Rafael, hapisteki bir çete üyesinin, Rayane ve Rithiele'nin 8 Eylül'de çekilen ve artık silinmiş olan bir fotoğrafta rakip Primeiro Comando da Capital çetesine ait bir el hareketi yaptıklarını öğrendikten sonra cinayet emri verdiğini belirtti.

Polis şefi Rafael, “Hepsi itiraf etti. Hapisteki çete üyesi ile görüntülü görüştüler ve hapishaneden gelen emirleri uygulayarak üç saat boyunca işkence ettiler. Her şey hapishanenin içinden emredildi. İtiraf edenlerden biri çete tarafından zaten bu kararın alındığını söyledi" dedi.

Rafael, polislerin hapishanedeki çete üyesinin cep telefonuna el koyduklarını ve incelediklerini söyledi. Rafael ayrıca, kaçırılanların herhangi bir suç örgütüyle bağlantısı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Yetkililer, aralarında beş çocuğun da bulunduğu toplam 10 kişiyi tutukladı. Şüphelilerden dördü, cinayetlerden birkaç saat sonra bir otelde yakalandı. Rafael, beş yetişkinin cinayet, cinayete teşebbüs, adam kaçırma ve çocuk istismarı dahil olmak üzere sekiz suçtan yargılanacağını aktardı.

Yerel bir sirk işleten kız kardeşlerden Rayane Alves, ilk kez kamu görevine adaylığını koymuştu.

Porto Esperidiao Belediye Başkanı Herculis Albertini yaptığı açıklamada "Sevgili dostumuz ve meclis üyesi adayımız Rayane ve kız kardeşi Rithiele'nin vefatını büyük bir üzüntü ve derin bir yasla duyuruyoruz. Bu trajik kayıp hepimiz için tarifi imkânsız bir acı bıraktı" dedi.