Ceset torbasındaki kişinin canlı olduğu ortaya çıktı! 4 kişi görevden alındı

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, iki morg görevlisinin ceset torbası içindeki kişiyi arabaya koyduğu görülüyor. Kısa bir süre sonra ceset torbası geri çıkarılıyor. Bu sırada bir görevlinin "Adam yaşıyor" diye bağırdığı duyuluyor.

Adı açıklanmayan bu kişinin daha sonra hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.





This is the video everyone's talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: "He's alive. He's alive, I saw it. Don't cover him anymore." pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl