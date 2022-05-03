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Ceset torbasındaki kişinin canlı olduğu ortaya çıktı! 4 kişi görevden alındı

#Şangay#Çin#Ceset Torbası
Ceset torbasındaki kişinin canlı olduğu ortaya çıktı 4 kişi görevden alındı

İnsanları isyan ettiren karantinalar nedeni ile günlerdir dünya gündeminde olan Şangay büyük bir skandala sahne oldu. Kentteki bakımevinde öldüğü sanılarak ceset torbasına konan bir kişinin yaşadığının anlaşılması üzerine dört yetkili görevden alındı.

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Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, iki morg görevlisinin ceset torbası içindeki kişiyi arabaya koyduğu görülüyor. Kısa bir süre sonra ceset torbası geri çıkarılıyor. Bu sırada bir görevlinin "Adam yaşıyor" diye bağırdığı duyuluyor.

Adı açıklanmayan bu kişinin daha sonra hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

Yerel hükümet yetkilileri dün akşam olayı doğruladı ve beş yetkili ile bir doktorla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

4 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

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Aralarında yerel sivil işler idaresinin müdür yardımcısıyla bakımevi müdürünün de bulunduğu dört kişinin görevine son verildiği ve soyadı Tian olan bir doktorun lisansının iptal edildiği belirtiliyor.

Çin'de sosyal medyada birçok kişi olaya tepki gösterdi.

Hu Şijing adlı internet sitesinin eski genel yayın yönetmeni "Ciddi bir ihmal, az kalsın bir kişinin ölümüne neden oluyordu" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki bir kullanıcı ise olayı Covid-19 vakaları nedeniyle sıkı karantina önlemlerinin uygulandığı kentte yaşanan kargaşanın bir "işareti" diye niteledi.

SIKI KARANTİNA ÖNLEMLERİ

25 milyonluk nüfusuyla Çin'in en büyük kenti olan Şanghay'da Mart ayında yükselişe geçen koronavirüs vakaları nedeniyle altı haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kısıtlamalar nedeniyle kentteki insanların hiçbir koşulda evlerinden çıkmasına izin verilmiyor.

Virüse yakalanan ya da hastalarla teması olan kişiler karantina merkezlerine götürülüyor.

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#Şangay#Çin#Ceset Torbası

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