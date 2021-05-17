Ceset tarlası

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde aşırı yağmur yüzünden cesetler ortaya çıktı. COVID-19 hastalarına ait olduğu düşünülen cesetlerle ilgili polis soruşturma başlattı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da son 24 saatte 311 bin 170 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77’ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284’ye yükseldi. 3 milyon 618 bin 458 hastanın da tedavisi sürüyor.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara