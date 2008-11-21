Cesedine bile rahat yok

Türkiye'de Vehbi Koç
’un mezarının açılarak naaşının çalınması olayının benzeri Avusturya’da yaşandı. 2006 yılında ölen Alman milyarder Friedrich Karl Flick’in de mezarı açılarak tabutu cesetle birlikte çalındı. Kimliği belirsiz kişiler anıt mezarın yüz kiloyu aşkın granit kapağını açarak, yaklaşık 150 kilo ağırlığında olan tabutu kaçırdı. Avusturya’nın Wörthersee gölü kenarındaki villasında ölen Flick, villanın yakınında anıt mezara gömülmüştü.
Avusturya polisi anıt mezarda tahribat görülmesi üzerine mezarın açıldığını ve tabutun yerinde bulunamadığını açıkladı. Polis mezar kapağını tek kişinin açmış olamayacağına, yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki tabutun da ancak kamyonla taşınmış olabileceğine dikkat çekti. Polis henüz fidye talebinde bulunulmadığını açıkladı. Faillerin aileye şantaj maksadıyla tabutu çalmış olabileceği sanılıyor.
Flick’in hayatta en korktuğu şey öldükten sonra başına geldi. Flick fidye talebiyle kaçırılmaktan korkarak yaşamıştı. Bu nedenle çocuklarını korumalar eşliğinde okula gönderiyordu.
Flick’in kardeşinin karısı kaçırılıp fidye istenmiş, ancak para teslim edilirken fidyeciler yakalanmıştı. 1980’li yıllarda Almanya
’da siyasi partilere yüksek bağışlar yaptığı skandalıyla gündeme gelen Flick, Avusturya’ya yerleşmişti.