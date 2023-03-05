Çernobil’in köpekleri... Nükleer faciada nasıl hayatta kaldılar?

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26 Nisan 1986’da, o dönem Sovyetler Birliği’ne bağlı olan Ukrayna’nın başkenti Kiev’in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne oldu. Binlerce kişinin ölümüne neden olan faciadan kurtulmayı başaran canlılar da oldu. Nükleer felaketin yaşandığı bölgede yıllardır üreyerek yaşamını sürdüren köpekler, biliminsanlarının dikkatini çekti. Uzmanlar, bu köpekleri incelemenin insanlara da en zorlu, en bozulmuş ortamlarda nasıl yaşayacakları konusunda yeni ipuçları verebileceğine inanıyor. Önceki gün Science Advances dergisinde, Çernobil’in nükleer kirlilik nedeniyle yerleşime kapalı bölgesinde yaşamaya devam eden 302 köpeğe dair yaptıkları ilk genetik araştırmanın sonucunu yayınladılar.

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MUTASYONA UĞRADILAR

Kaza sonrasında genelde bölgede hayatını kaybeden ya da bölgeyi terk etmek zorunda kalan kişilerin evcil köpeklerinin torunları olan bu hayvanların, dünyadaki diğer köpeklerden farklı kılacak genetik mutasyona uğradıkları düşünülüyor. Araştırmanın yazarlarından Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü’nden genetikçi Elaine Ostrander, bu köpeklerin birçok soruyu yanıtlamak için altın bir fırsat sunduğunu belirterek, “Böyle çetin bir ortamda nasıl hayatta kalırsınız” diyor. Biliminsanları araştırmanın, hayvanların ve insanların dünyanın çevresel saldırı altındaki bölgelerinde ve uzayın yüksek radyasyonlu ortamında nasıl yaşayabileceklerine dair öngörüler sağlayarak geniş uygulamalar için fırsat sunabileceğini düşünüyor.