Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Çernobil’in köpekleri... Nükleer faciada nasıl hayatta kaldılar?

Güncelleme Tarihi:

#Çernobil#Köpek#Radyasyon
Çernobil’in köpekleri... Nükleer faciada nasıl hayatta kaldılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 07:00

Biliminsanları 37 yıl önce dünyanın en korkunç nükleer kazasının yaşandığı Ukrayna’nın Çernobil santralının etrafında hayatta kalıp yaşamaya devam eden köpeklerin sırrını anlamaya çalışıyor.

Haberin Devamı

26 Nisan 1986’da, o dönem Sovyetler Birliği’ne bağlı olan Ukrayna’nın başkenti Kiev’in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne oldu. Binlerce kişinin ölümüne neden olan faciadan kurtulmayı başaran canlılar da oldu. Nükleer felaketin yaşandığı bölgede yıllardır üreyerek yaşamını sürdüren köpekler, biliminsanlarının dikkatini çekti. Uzmanlar, bu köpekleri incelemenin insanlara da en zorlu, en bozulmuş ortamlarda nasıl yaşayacakları konusunda yeni ipuçları verebileceğine inanıyor. Önceki gün Science Advances dergisinde, Çernobil’in nükleer kirlilik nedeniyle yerleşime kapalı bölgesinde yaşamaya devam eden 302 köpeğe dair yaptıkları ilk genetik araştırmanın sonucunu yayınladılar.

Haberin Devamı

MUTASYONA UĞRADILAR

Kaza sonrasında genelde bölgede hayatını kaybeden ya da bölgeyi terk etmek zorunda kalan kişilerin evcil köpeklerinin torunları olan bu hayvanların, dünyadaki diğer köpeklerden farklı kılacak genetik mutasyona uğradıkları düşünülüyor. Araştırmanın yazarlarından Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü’nden genetikçi Elaine Ostrander, bu köpeklerin birçok soruyu yanıtlamak için altın bir fırsat sunduğunu belirterek, “Böyle çetin bir ortamda nasıl hayatta kalırsınız” diyor. Biliminsanları araştırmanın, hayvanların ve insanların dünyanın çevresel saldırı altındaki bölgelerinde ve uzayın yüksek radyasyonlu ortamında nasıl yaşayabileceklerine dair öngörüler sağlayarak geniş uygulamalar için fırsat sunabileceğini düşünüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çernobil#Köpek#Radyasyon

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler
Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT