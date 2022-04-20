Çernobil'den tüyler ürperten görüntüler... Peş peşe flaş açıklamalar

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkedeki savaş can almaya devam ederken Çernobil ile ilgili yeni iddialar geldi.

Çernobil'den ayrılan Rus birliklerinin arkalarında bıraktıkları hasar onarılmaya devam ederken Associated Press (AP) tesisi görüntüledi.

Tesiste görev alan kişileri silah zoru ile tutan Rus askerleri çalışanların sadece 3 saat uyumalarına izin vererek çalıştırdı.

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği o günler hakkında AP'ye açıklamalarda bulunan tesisin ana güvenlik mühendisi Valerii Semenov, 'Bir şey yükleyip sisteme zarar vermelerinden korktum' dedi.

SAATLİ NÜKLEER BOMBAYA BENZETTİ

Çernobil'i ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubunun eski başkanı Rebecca Harms, Rusya'nın bir nükleer santrali işgal etmenin ulusun savaş stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

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Harms bu adımı 'her nükleer santralin önceden kurulmuş bir nükleer bomba gibi kullanılabileceği bir kabus senaryosu' olarak nitelendirdi.

Dışlama bölgesini yöneten devlet dairesinin başkan yardımcısı Maksym Shevchuck, 'Bu şekilde hareket etmek çok tehlikeliydi' diyerek durumun vahametine dikkat çekti.

Rusların Çernobil'i silahlandırmasının son derece tehlikeli bir hamle olduğunun altını çizen Shevchuck sözlerine şöyle devam etti;

'Her türlü silahı kullanabileceklerini ve her türlü korkunç şeyi yapabileceklerini anlıyorum.'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU) ile Çernobil Nükleer Santrali arasındaki doğrudan iletişimin yeniden kurulduğu konusunda Ukrayna’nın ajansı bilgilendirdiğini duyurdu.

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. IAEA tarafından yayınlanan açıklamada, Ukrayna’nın bugün IAEA’ya, Ukrayna’nın ulusal düzenleyicisi ile Çernobil Nükleer Santrali arasındaki doğrudan iletişimin yeniden kurulduğunu bildirdiği belirtildi. Açıklamada, Başkan Grossi’nin, SNRIU ve Çernobil Nükleer Santrali arasındaki telefon iletişiminin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

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Açıklamaya göre, Rus güçleri 24 Şubat’ta Çernobil Nükleer Santrali’ni ele geçirdi ve 5 hafta boyunca elinde tuttuktan sonra 31 Mart’ta geri çekildi.

Ukrayna 10 Mart’ta IAEA’ya nükleer santral sahasıyla bağlantısını kaybettiğini bildirdi. Düzenleyici, tesisin üst düzey saha dışı yönetimi aracılığıyla Çernobil’deki durum hakkında bilgi almaya devam etti.

Açıklamada Grossi’nin, “Açıkça bu, sürdürülebilir bir durum değildi ve düzenleyicinin artık gerektiğinde doğrudan tesisle iletişime geçebilmesi çok iyi bir haber” ifadelerine yer verildi.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK FELAKETİNE SAHNE OLMUŞTU

Çernobil'de 1986 yılında santralin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştı. Bu olay dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak sayılıyor.

Bu olaydan sonra dördüncü reaktör kapatılsa da diğer reaktörler kapatılmadan evvel birkaç yıl çalışmaya devam etti. Santralde çalışan ama Çernobil bölgesinden uzaklaştırılan işçilerin konaklaması için ise yakındaki Slavutıç şehri sıfırdan inşa edildi.

Çernobil artık aktif bir nükleer santral olarak çalışmasa da hiçbir zaman tamamen kapatılmadı, bu yüzden de hala idare edilmesi gerekiyor.