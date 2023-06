Çernobil'den bu yana en büyük felaket... New York Times suçluyu açıkladı

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından patlatılan Nova Kakhovka Barajı Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılıyor.

On binlerce insanın tahliye edildiği bölgeden can kaybı artmaya devam ederken New York Times'tan dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir haber geldi.

New York Times’ın haberine göre, deliller neticesinde patlamanın Rusya tarafından başlatılan iç patlamadan kaynaklandığı belirtildi.

Haberde, mühendisler ve patlayıcı uzmanlarının santralin beton tabanından geçen bir geçitte patlayan ve yapıyı tahrip eden bir patlayıcı yükünü işaret eden kanıtlar bulduğu ifade edildi.

Ukrayna savcılarına soruşturmada yardımcı olan uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bir ekibin ön bulgularına göre ise, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki çökmeye büyük ihtimalle Ruslar tarafından yerleştirilen patlayıcıların neden olduğu ifade edildi.

Ukrayna'da Rusya kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali 6 Haziran’da havaya uçurulmuştu.

İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Rusya hükümeti, Ukrayna’yı Kırım için önemli bir su kaynağını kesmekle suçlarken, Ukrayna ise Rusya’yı santrali havaya uçurarak bölgede sele neden olmakla, tarım arazilerini yok etmekle ve sivillere giden su kaynaklarını kesmekle suçluyor.

Mühendisler, santralin ancak suyun tamamen boşalmasından sonra tam olarak incelenebileceğini ve yıkıma yol açan nedenlerin böylece belirlenebileceğini belirtiyor.

AB: HER ŞEY RUSYA'YI İŞARET EDİYOR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 'Her şey Rusya'nın baraj ihlalinin arkasında olduğunu gösteriyor' demişti.

Borell açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Eğer olay Rus kontrolündeki bir bölgede gerçekleştiyse, saldırının arkasında başka birinin olabileceğine inanmak zor. Her halükarda, yerinden edilmiş insanlar için insani açıdan ve çevresel açıdan Ukrayna için sonuçlar korkunç, çünkü barajın yıkımı ekolojik bir felakete neden olacak.'