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Dünya
Sonat KEREM / KIEV (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 15:54,Son Güncelleme:/

Çernobil'deki yangın 3 gündür devam ediyor

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Ukrayna’da 34 yıl önce nükleer faciasının yaşandığı Çernobil kenti yakınlarında 4 Nisan’da başlayan yangının 35 hektarlık alana yayıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Çernobil bölgesinde 4 Nisan’dan bu yana devam eden yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle bugün 35 hektarlık alana yayıldığı, alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye ek helikopterlerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada Çernobil’in bulunduğu Kiev ilinde yangının ardından radyasyon miktarının ise doğal seviyede olduğu kaydedildi.

NELER OLMUŞTU?

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in 150 kilometre kuzeyindeki Çernobil bölgesinde 4 Nisan’da otların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangın kısa süre içinde ağaçlara sıçramış ve geniş bir alanı etkisi altına almıştı.

 

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