Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi yaptığı açıklamada, patlayıcı uzmanları tarafından Çernihiv’deki Desna Nehri kenarındaki bir sahilde 6 füze tespit edildiğini belirtti.

Füzelerin bir kısmının suda bir kısmının da sahilde bulunduğu ifade edildi. Ekiplerin, nehri ve söz konusu sahili 9 Nisan’da incelemeye başladığı; bulunan füzelerin bir kısmının infilak ettiği, bir kısmının ise patlamamış olarak bulunduğu açıklandı.

Başka bir füzenin de nehre çok uzak olmayan bir park alanı yakınında bulunduğu belirtilirken, şehrin ve bölgenin mühimmattan arındırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.





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KİEV'E BAĞLI GORENKA KÖYÜ HARABEYE DÖNDÜ

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde Rus ordusunun hedefi olan Gorenka köyündeki evler, saldırıların ardından kullanılamaz hale geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 47. güne girildi. Kiev bölgesinde yer alan Gorenka köyü, saldırıların ardından harabeye döndü.

Bazı evler kısmen yıkılırken, bazıları da yerle bir oldu. Savaşın izlerine köydeki tüm yapılarda rastlanırken, yıkımın boyutu havadan görüntülendi.