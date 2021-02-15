Cerablus'ta hastaneye bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Cerablus kentine bağlı Kandura beldesinde yerel güvenlik güçleri, devlet hastanesine bombalı saldırı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan polis, bombalı saldırı için PKK/YPG'li teröristler U.E.H. ve F.E.A.'nın keşif yaptığını saptadı. Düzenlenen operasyonla 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan 2 teröristin adreslerinde yapılan aramada 1 tüfek ile 25 fişek ele geçirildi. Teröristlerin sorgularının sürdüğü bildirildi.