Cerablus ve El Bab yine füzelerle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Suriye’de rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır.

Sivil yaralılar bulunmaktadır. Atışların durdurulması için Rusya tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır” bilgisini verdi.

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