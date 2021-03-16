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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cerablus ve El Bab yine füzelerle vuruldu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Cerablus ve El Bab yine füzelerle vuruldu

Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolü altındaki Fırat Kalkanı bölgesinde kalan Cerablus ve El Bab, son 10 gün içinde ikinci kez çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ve balistik füzelerle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Suriye’de rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır.

Sivil yaralılar bulunmaktadır. Atışların durdurulması için Rusya tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır” bilgisini verdi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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