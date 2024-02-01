Cepteki tehlike

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Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde yayımlanan yeni bir çalışma, günde iki ya da daha fazla saat akıllı telefon kullanan kişilerde “dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu” (DEHB) görülme riskinin yüzde 10 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, genellikle küçük çocuklarda görülüyor ve çocukların bu rahatsızlıktan kurtulması mümkün. Fakat akıllı telefonlarla birlikte sosyal medya platformları, mesajlaşma uygulamaları gibi dikkat dağıtıcı unsurların artmasıyla birlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yetişkinler arasında da artış göstermeye başladı.

BİLGİ BOMBARDIMANI

Araştırmacılar, sosyal medya platformlarının insanları sürekli bilgi bombardımanına tuttuğunu ve kişilerin telefonlarını kontrol etmek için sürekli işlerine ara verdiğini söylüyor. Boş vakitlerini telefon kullanarak geçiren insanlar, beyinlerinin dinlenmesine ve tek bir göreve odaklanmasına izin vermiyor. Dikkat dağıtıcı unsurlar, yetişkinlerin dikkatlerini uzun süreli olarak toplayamamasına neden oluyor.

DEHB NEDİR

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Kişinin dikkat süresinin sınırlı olmasına, hiperaktiviteye sahip olmasına yol açan bir nörogelişimsel bozukluk.