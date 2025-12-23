Cepheden kaçmak için ölümü göze alıyorlar! 'Kimse barış istemiyor'

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dördüncü yılına yaklaşırken Kiev yönetimi, giderek büyüyen bir asker açığı ile karşı karşıya. Toplamda iki ülkeden 280 bin ila 450 bin askerin öldüğü tahmin edilen savaşta, cephe hattı 965 kilometreyi aştı.

Savaşın uzaması, cephe hattının genişlemesi Ukrayna'da asker açığını derinleştirirken Kiev'in zorla askere alma politikası, siviller üzerindeki baskıyı arttırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış girişimlerine rağmen, çatışmanın sona ereceğine inanmayan ve cephede ölme riskini almak istemeyen Ukraynalı erkekler ülkeden kaçtı.

Haberin Devamı

290 BİN DAVA AÇILDI

CNN International'da yer alan habere göre, Ukrayna Başsavcılığı Eylül 2025'e kadar askerlerin firarı ve izinsiz devamsızlığıyla ilgili yaklaşık 290 bin ceza davası açtı.

Ülkede uygulanan sıkıyönetim kapsamında, 23 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasak. Ancak savaşın başladığı 2022 yılından bu yana 30 binden fazla Ukraynalı erkek, Romanya’ya yasadışı yollarla geçti. Bu kişilere, Avrupa Birliği’nin savaş mağdurları için uyguladığı geçici koruma statüsü verildi.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi ise yalnızca Romanya hattında 25 binden fazla kişinin yakalandığını açıkladı. Yetkililer, çok daha fazlasının Moldova, Macaristan, Belarus ve diğer ülkelere kaçtığını belirtti.

DAĞLAR VE NEHİRLER MEZAR OLDU

Herkes sınırı sağ salim geçemiyor. Yetkililere göre en az 29 erkek, Karpat Dağları’nda donarak ya da Romanya ile Ukrayna arasındaki Tisa Nehri’nde boğularak hayatını kaybetti.

CNN International'a konuşan ancak Dima takma adını kullanan kişi, ülkeden kaçışı sırasında sıfırın altındaki sıcaklıklarda beş gün boyunca dağlarda yolunu bulmaya çalıştığını söyledi.

İki çocuk babası Dima, savaşın ilk günlerinde askere çağrıldığını, Nisan 2022’de kaçakçılara para ödediğini ancak ölümcül riskler konusunda uyarılmadığını belirtti.

Haberin Devamı

Dima, “Dağın tepesinde büyük bir kar fırtınası vardı. Bir metre ilerimizi göremiyorduk. Ayaklarımı gördüğümde şok oldum. Her gün ağrıyor. Her dakika, her saniye ağrıyor.” dedi. Dima, Romanya'nın kurtarma ekipleri tarafından son anda helikopterle kurtarılırken kendisi gibi ülkeden çıkmaya çalışan bir kişi donarak öldü.

“SAVAŞTA ÖLMEKTENSE DAĞLARDA ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR”

Romanya'nın kurtarma ekipleri şefi Dan Benga, son dört yılda 377 Ukraynalı erkeği kurtardıklarını açıkladı. Benga, bu kişilerin çoğunun gerekli ekipmana sahip olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Savaşta ölmektense, kaçmaya çalışırken dağlarda ölmeyi tercih ediyorlar. Biz kimseyi yargılamıyoruz."

Haberin Devamı

"KİMSE BARIŞ İSTEMİYOR"

Savaşa dahil olmak istemeyen ve ölme riskini göze alarak yasadışı yollar ile ülkeyi terk eden 34 yaşındaki Victor Pinkhasov, Karpat Dağları’nda beş gün boyunca tek başına yürüdükten sonra ülkesinden kaçmayı başardı.

“Özgür olmak, yaşamak istiyorum” diyen Pinkhasov, her hafta Ukrayna’nın batısından yasadışı yollarla sınırı geçen onlarca erkekten biri olduğunu belirtti.

Kiev’de taksi şoförlüğü yapan Pinkhasov, “Sürekli ölüm korkusuyla yaşamak mümkün değil” dedi ve savaşın günlük hayatı dayanılmaz hale getirdiğini ifade etti.

Pinkhasov, ne Trump'ın ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ne de Avrupalı liderlerin farklı barış planları sunduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

Haberin Devamı

“Kimse barış istemiyor. Ne Putin, ne Zelenski, ne de Trump.”

Sınırı geçmeden önce yaklaşık bir ay boyunca navigasyon uygulamalarını incelediğini vurgulayan Pinkhasov, başkalarının deneyimlerini okuduğunu ve kaçıştan önce ikinci el hayatta kalma ekipmanları satın aldığını söyledi.

Pinkhasov, yanında taşıdığı ekipmanları sınırı geçmeden önce dağlarda bıraktığı belirtti ve Romanya’dan sonra İsviçre’ye geçerek burada beş aylık kızıyla yeniden bir araya geldiğini söyledi.

KAÇAKÇILAR DEVREDE: 14 BİN DOLARLIK GEÇİŞLER

Habere göre parası olanlar için kaçakçılar, alternatif bir yol sunuyor. TikTok’ta kendini “Artem” olarak tanıtan bir kişi, 14 bin dolar karşılığında Romanya’ya geçişi organize edebileceğini iddia etti.

Artem, “Sadece yaşamak ve geleceklerini kurmak isteyen insanlara yardım ediyoruz” dedi ve sınır muhafızlarına rüşvet verildiğini de öne sürdü.