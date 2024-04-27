Cephede tansiyon yükseldi! Rusya-Ukrayna düellosu başladı, NATO uçakları havalandı

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Ukrayna savaşı 2 yılı geride bırakırken, ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya "acilen" Patriot hava savunma füzeleri ve topçu mühimmatı göndereceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yönde 6 milyar dolarlık fon ayırdığını paylaştı. Ancak füzeleri fırlatmak için gerekli Patriot sisteminin gönderilmeyeceği belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, artan Rus hava tehdidine karşı Patriotlara "acilen" ihtiyaç duyulduğunu ve "şu anda hayat kurtarabileceklerini ve kurtarmaları gerektiğini" söyledi.



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ABD yardımı Kiev'i memnun ederken, cephe hattında da tansiyon yeniden yükseldi. Rusya füzeli saldırılarla Ukrayna'nın enerji santrallerini hedef aldı.

Rus ordusunun ateşlediği füzeler arasında hipersonik Kinzhal (Hançer) ve İskender kruz füzeleri de bulunuyor. Ukrayna Hava kuvvetleri, 34 füzeden 21'ni imha ettiklerini ancak saldırının dört termik santrale ve elektrik şebekesinin kritik bölümlerine büyük zarar verdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Kırım Yarımadası'nın doğusundaki Krasnodar bölgesi üzerinde 66 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.



Bölgesel yönetimin başındaki Veniamin Kondratyev, Ukraynalıların insansız hava araçlarının Kuban'daki iki petrol rafinerisini ve bir askeri havaalanını hedef aldığını söyledi.



Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol rafinerisi saldırının ardından böyle görüntülendi.

NATO UÇAKLARI HAVALANDI

Newsweek'te yer alan bilgilere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Polonya hava kuvvetleri ve diğer NATO müttefiklerine ait savaş uçakları devreye girdi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin X'te yayınladığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik füze saldırıları gözlemleniyor.Hava sahamızın güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm prosedürler başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Birkaç saat sonra gelen açıklamada da Ukrayna'ya yönelik uzun menzilli saldırı dalgasının ardından "Polonya ve müttefik uçaklarının etkinleştirildiğini" duyurdu.



Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki hastanenin Rus saldırılarının hedefi olabileceği endişeleri ile tahliye edildiği duyuruldu.