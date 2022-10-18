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Cephede evlendiler

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Savaş#Rusya
Cephede evlendiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:00

Ukrayna’da Rusya’nın işgaliyle başlayan savaş devam ederken cephede yeni aşklar filizleniyor.

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Savaş öncesi kuyumculuk yapan 31 yaşındaki Evgenia Emerald, şimdilerde Ukrayna direnişinin önde gelen kadın figürlerinden. Rus işgali sonrasında direnişe katılan genç kadın, cephede tanıştığı Evheniy Stypaniuk ile geçtiğimiz günlerde Harkiv’de ormanlık alanda yapılan sade bir törenle dünya evine girdi. Batı basınının Fransız kadın savaşçı Jeanne d’Arc’a benzettiği Evgenia Emerald, törende beyaz elbisesi üzerine kamufle desenli parka giydi. Genç kadın, “Her günün son gün olabileceğinin farkındayız, bu nedenle hayatı ertelemek istemedik” dedi.

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#Ukrayna#Savaş#Rusya

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