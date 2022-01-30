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Cephe hattı hayalet şehir gibi

#Ukrayna#Rusya#Kriz
Cephe hattı hayalet şehir gibi

Ukrayna’nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesi ile sınır olan Avdiivka hayalet şehir gibi. Bölgede Ukrayna ordusuna ait özel kuvvetler karargâhı da bulunuyor. ‘Dikkat yasak bölge’ uyarılarına rağmen az sayıda sivil terk edilmiş bölgede yaşamını sürdürüyor.

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UKRAYNA’nın doğusunda son büyük yerleşimlerden Kramatorsk’tan 90 km uzaklıktaki Avdiivka’ya akşam vakti yoğun kar yağışı altında yola çıktık. Havanın açık olduğu durumda sık sık çatışmalar yaşandığı ve bölgeye ateş açıldığını söyleyen mihmandarım Aleksey, kar yağışının en uygun koşulları sağladığını söyledi. Aleksey, 2014 yılındaki çatışmalar sırasında bugün Rus ayrılıkçıların elinde kalan bölgedeki evini terk edip yeni sınırın Ukrayna tarafına geçmek zorunda kalmış. İki saati aşan yolculuğumuz sırasında Türk SİHA’larını övüyor, “Artık NATO için değil, Türkiye için tezahürat yapıyoruz” diyor. Aleksey’e göre dronlar en çok Rus askeri trenlerinin hareketlerini izlemede kullanılıyor. Konu dönüp dolaşıp Almanya’ya gelince, Ukrayna’da konuştuğum istisnasız herkes gibi o da öfkeli. Küfürle karışık tepkisinin ardından sadece 5 bin miğfer gönderdikleri için Berlin’e teşekkür ediyor.

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Cephe hattı hayalet şehir gibi

AZ SAYIDA SİVİL VAR

Yolculuğun ilk saatinde geçtiğimiz tek kontrol noktasından sonra Avdiivka’ya kadar bizimkinden başka araç ya da yol ışığı görmüyoruz. Avdiivka’da az sayıda sivil yaşıyor. Ancak kötü hava koşullarından ötürü açık dükkân ya da sokakta gezen birilerini görmek mümkün değil. Aynı sebepten bir askeri hareketlilik de yok. Mihmandarıma göre hava bu kadar kötüyse çatışma olmuyor. Gidecek başka bir yeri olmayan yaşlıların yanı sıra kentte nüfusun çoğunu cepheye destek için gelmiş sağlıkçılar oluşturuyor. Kentte binaların yarısından fazlası terk edilmiş durumda, çoğunda topçu atışından kaynaklanan büyük hasarlar var.

‘ORDUMUZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ’

Bölgede konuşlu “Özel Kuvvetler” üssüne giriyoruz. Tesiste konuşlu askeri araçların fotoğraflarını çekmeme “askeri ekipmanın yeri belli olur” endişesiyle karşı çıkıyorlar. Tesiste o gece nöbetteki en yetkili isim olan Andrei, “Ukrayna ordusu 2014’te olduğundan yüzde 100 daha güçlü. Bölgede durum kontrolümüz altında” demekle yetiniyor. Çatışmaların seyri ve Rus tehdidinin büyüklüğüne dair yorum yapma yetkisi olmadığını belirtiyor. Polis karakolunu da ziyaret ediyorum. Polis memuru Kovalev, zaten nüfus az olduğu için kentte bir güvenlik sorunu olmadığını söylüyor, ayrılıkçı tarafından gelen saldırıların günlük yaşama etkisine dair ise yorum yapmayı reddediyor.

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Cephe hattı hayalet şehir gibi
Kentteki binaların çoğu yakın zamanda hasar almış ve terk edilmiş. Ancak bir tarafına top mermisi isabet ettiği halde diğer yarısında yaşamın sürdüğü ilginç yapılar da var.

‘UKRAYNA GÜVENLİ ZİYARET EDİN’

Avdiivka’da bulunduğum sırada hükümete bağlı turizm ajansı, Ukrayna hakkında yapılan olumsuz haberlere dikkat çekerek, “Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’ne göre panik yapmak için bir neden yok. Sakin kalın ve turist olarak ülkenin tadını çıkarın” ifadelerinin yer aldığı bir mail gönderdi. Görüştüğüm güvenlik güçlerinin söylemini yansıtan mail, hükümetin olağanüstü havayı dağıtmak ve hayatı yeniden normalleştirmek yönündeki çabasının ürünü. Bir kriz söz konusu olsa da bunu gündemde tutmanın ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinden endişe ediliyor.

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‘YEDEK KAN BİLE GETİRDİLER’ İDDİASI

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kapsamlı bir askeri harekât için yedek kan dahil tüm hazırlıklarını tamamlandığını öne sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Rusya’nın savaş başladığında yaralanan askerleri için yedek kan stoklarını sınır bölgesine aktardığını ve birkaç bölgede sahra hastaneleri kurduğunu iddia edildi. Moskova’nın Ukrayna sınırı bölgesindeki birliklerine yedek kan ulaştırdığı iddiası Rusya’daki hiçbir kaynak tarafından şu ana kadar doğrulanmadı. Hafta içinde uluslararası basında Rusya’nın bölgede sahra hastanesi kurmadığı, bu nedenle saldırma niyeti olmadığına dair analizler çıkmıştı.

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#Ukrayna#Rusya#Kriz

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