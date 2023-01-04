Cep telefonunu açınca füzeye yakalandılar

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Rusya, yeni yılın ilk gününde ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS karadan karaya füze sisteminin saldırısı sonucu hayatını kaybeden en az 63 Rus askerinin şokunu yaşıyor. Bir süredir altyapısı patlayıcı yüklü dronlar ve füzelerle hedef alınan Ukrayna’nın HIMARS misillemesi Moskova’yı sarstı.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas cephesinde yeni yıl gecesi Makeevka kasabasında hayatını kaybeden Rus askerleriyle ilgili Kremlin, suskun kalmayı tercih etti. Rusya Savunma Bakanlığı olup bitenlerden Donetsk ayrılıkçı yerel yönetimini sorumlu tutmayı tercih etti.

KİEV: 300 ASKER ÖLDÜ

1 Ocak gecesi onlarca askerini bir anda kaybeden Rusya, Donbas cephesinde felaket yaşandığını 2 Ocak’ta kabul etti. Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından düzenlenen HIMARS tipi füze saldırısının Makeevka kasabasında bir lise binasına yerleştirilen yeni silah altına altına alınmış 63 askere mezar olduğunu itiraf etti. Kiev yönetimi, Rusya’nın can kaybı açıklamasının gerçekleri tam yansıtmadığında ısrar ederek, “Makeevka kasabasında en az 300 ilhakçı Rus askeri can vermiştir” açıklamasını yaptı.

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YEREL YÖNETİME SUÇLAMA

Ukrayna cephesine Rusya’nın Samara taşra şehrinden kısmi seferberlikle toplanarak getirilen yeni askerlerin bir el dahi ateş etmeden yaşamlarını yitirmiş olduğu öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı, kayıplardan Donetsk yerel yönetimi sorumlu tutarak, “Yeni yıl akşamı Donetsk şehri yakınında yer alan Makeevka kasabasına yerleştirilen askerlerin Rusya’daki yakınlarını toplu halde cep telefonlarıyla aramaya başlaması saldırıya ön ayak oldu. Askerlerin yerleştirilmesinden sorumlu Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri onları telefon kullanmama konusunda uyarmamış. Bölgeden yoğun telefon trafiği başlayınca Ukrayna askeri istihbaratı ‘ECHELON’ adı verilen elektronik muharebe istasyonunu kullanarak yer tespiti gerçekleştirdi. Ardından askerlerin yoğun olarak bulunduğu okul binasına HIMARS füzeleri atıldı” şeklinde durumu izah etti.

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HIMARS SİSTEMİ NASIL VURUYOR

- Amerikan yapımı HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi) füze sistemleri Ukrayna’ya 23 Haziran 2022 tarihinden itibaren verilmeye başlandı. Pentagon, bu tip silahları Kiev yönetimine teslim ederken önemli bir şart koşmuştu.

- Ukrayna’nın elinde yaklaşık 23 adet HIMARS füze bataryası bulunuyor. Ukrayna tarafının bu füzeleri Rusya istikametine ateşlememesi için menzili 120 kilometre ile sınırlı tutularak “ATACMS Block II” donanımıyla teslim edildi.

- HIMARS füzeleri fırlatıldıktan sonra GPS navigasyon sistemiyle hedefe yönlendirilebiliyor. İsabet noktası en fazla 2 metre sapma gösteriyor.

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