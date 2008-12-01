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Cep-pornoya hükümetten destek

Cep-pornoya hükümetten destek

İsveç’te ilk kez bir porno film projesine devlet tarafından maddi destek verildi.

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Milliyet'in haberine göre, Danimarka’da yayımlanan ‘Kvinden & Samfundet’ (Kadın ve Toplum) adlı magazin dergisinin haberine göre, var olan porno filmlere karşı alternatif olarak ön görülen ‘Dirty Diaries’ (Kirli Günlükler) adı verilen projeye İsveç Film Enstitüsü tarafından 350 bin İsveç kronu (67 bin YTL) maddi yardım verildi. Proje, normal insanların cinsel ilişki sırasında kendi filmlerini cep telefonlarına çekmelerini öngörüyor.

Çekimlerde yer alanların en az 18 yaşında olması gerekiyor. İsveç Film Enstitüsü danışmanı Anne-Marie Sohrman Ferm, projenin feminist bir perspektif ve sanatsal yönden heyecan verici olduğunu söyledi. Projenin sahibi yapımcı Mia Engberg, temel düşüncesinin katı porno endüstrisine baş kaldırmak olduğunu belirtti.

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