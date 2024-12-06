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CEO’ya sokak ortasında suikast: Defalarca ateş etti

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#ABD#CEO#Suikast
CEO’ya sokak ortasında suikast: Defalarca ateş etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 07:00

ABD’nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

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Sabah saatlerinde Manhattan’da bir konferans için geldiği otelin girişinde pusuda bekleyen silahlı saldırgan, Thompson’ın sırtına defalarca ateş etti. Saldırıda susturucu takılmış bir silah kullandığı belirtilen maskeli saldırgan önce koşarak, ardından bisikletle olay yerinden kaçtı. Thompson’un eşi Paulette Thompson, olaydan sonra NBC News’e yaptığı açıklamada, eşinin bazı tehditler aldığını söyledi.

ABC News’e konuşan polis yetkilileri olay yerinde üzerinde şifreli mesajlar bulunan mermilerin tespit edildiğini söyledi. Saldırganın mermi kovanları üzerine ‘reddet’, ‘savun’ ve ‘ifade ver’ kelimelerini yazdığı öğrenildi. Saldırganın kaçarken su şişesini düşürdüğü ve DNA analizi yapıldığı öğrenildi. Öte yandan New York polisi saldırganın yakalanması için bilgi verenlere 10 bin dolarlık ödül verileceğini duyurdu.

 

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#ABD#CEO#Suikast

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