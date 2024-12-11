CEO’nun katili sigorta düşmanı

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ABD’nin önde gelen sağlık sigortası şirketlerinden UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson’ı (50) 4 Aralık’ta New York’un ortasında güpegündüz öldüren zanlı, önceki gün Pensilvanya’nın Altoona şehrinde McDonald’s’ta yemek yerken yakalandı. Günlerdir aranan zanlının bir restoran çalışanının ihbarıyla yakalandığı öğrenildi. New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, FBI’ın başına 50 bin dolara kadar ödül koyduğu zanlının Maryland doğumlu ve Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğu bilgisini verdi.

POLİSİ GÖRÜNCE TİTREDİ

Bir polis memurunun restoranda dizüstü bilgisayarıyla oturan ve mavi medikal maske takan Mangione’ye yaklaşıp “Yakın zaman önce New York’ta mıydın?” demesi üzerine cinayet zanlısının sessizleşip titremeye başladığı bildirildi. Zanlının yakalandığı zaman üzerinde üç boyutlu yazıcıyla yapılmış bir tabanca ile susturucuyla birlikte sahte kimlik ve üç sayfalık yazı bulundu. Manhattan Bölge Savcılığı, polise kimliği hakkında yalan beyanda bulunma, sahtecilik ve ruhsatsız ‘hayalet silah’ taşıma dahil 5 ayrı suçla itham edilen Mangione’nin cinayetle yargılanacağını duyurdu.

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Hawaii’ye taşındıktan sonra sörf dersi alan Luigi Mangione’nin sırt ağrılarından şikâyet ettiği öğrenildi.

AİLESİNİN DE SAĞLIK ŞİRKETİ VAR

Varlıklı bir aileye mensup, liseyi birincilikle bitirip Pennsylvania Üniversitesi’nde bilgisayar bilimlerinden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapan Mangione, okulda bilgisayar dehası olarak tanınıyor. İnternette yayınladığı manifestosunda tıp camiasından nefretle bahseden Mangione’nin büyükbabası Nicholas Mangione bir gayrimenkul yatırımcısı ve Lorien Health Services şirketinin kurucusu. Şirket 5 bin çalışanıyla deneyimli hemşirelik, yatarak ve ayakta rehabilitasyon terapisi, uzun süreli bakım gibi alanlarda sağlık sektöründe hizmet veriyor. Kuzeni Nino Mangione ise Maryland Eyalet Meclisi üyesi bir siyasetçi olan şüphelinin yakınları, haberlerin kendilerini şoke ettiğini açıkladı.

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REDDET SAVUN AZLET

Yetkililer, cinayet mahallinde bulunan mermi kovanlarının üzerindeki “reddet”, “savun” ve “azlet” ifadeleriyle zanlının sigorta şirketlerinin hasta ödemelerini reddetmek için kullandığı taktiklere atıfta bulunabileceğini düşünüyor.

AMELİYAT SONRASI DEPRESYONA GİRDİ

Mangione’nin X hesabında, spinal füzyon ameliyatı sonrasında çekilmiş röntgen görüntüsü var. Arkadaşları, Mangione’nin çektiği kronik sırt ağrısının onun tüm hayatını etkilediğini aktardı. Buna göre ameliyatın ardından zanlı depresyona girdi ve iletişimini kopardı.

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SEMPATİK VE SESSİZDİ

Ortaokul ve lise arkadaşları Mangione hakkında “Asla şiddet yanlısı değildi, silahlardan da hoşlanmazdı. Sempatik ve sessiz biriydi” açıklamasında bulundu.