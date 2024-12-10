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CENTCOM Komutanı General Kurilla, Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti

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#ABD#CENTCOM#Michael Erik Kurilla
CENTCOM Komutanı General Kurilla, Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 23:43

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye’nin doğusunda bulunan terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye’yi ziyaret etti. Kurilla, Suriye'deki ABD'li askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK/YPG’lilerle bir araya geldi.

Kurilla, Suriye’nin ardından Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret etti. Kurilla, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdulemir Reşit Yarallah ve Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays el-Muhammedavi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili işbirliği, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, Suriye'deki son gelişmeler ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar ele alındı. Kurilla, "DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına ve Irak, Ürdün, Lübnan ve İsrail de dahil olmak üzere Suriye'ye komşu ortaklarımızın güvenliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

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#ABD#CENTCOM#Michael Erik Kurilla

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