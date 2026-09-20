CENTCOM: Hürmüz’ün kontrolünde ilerleme sağlandı

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CENTCOM Komutanı Brad Cooper, son aylarda ABD ve müttefiklerinin koordinasyonuyla 1 milyar varilden fazla ham petrolün yanı sıra 2 binden fazla ticari geminin güvenli şekilde boğazdan geçiş yaptığını bildirdi. Cooper, bölgedeki deniz trafiğinin korunmasında önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek Hürmüz Boğazı’ndaki ana deniz taşımacılığı rotalarının mayınlardan temizlendiğini söyledi. Cooper, binlerce geminin herhangi bir aksama yaşanmadan seyrini sürdürdüğünü ifade etti.

İRAN’IN İHRACATI DURDU

İran’ın petrol ihracatına da değinen Cooper, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ve bölgedeki askeri operasyonların Tahran’ın petrol sevkiyatını durma noktasına getirdiğini savundu. Cooper, İran’ın petrol ihracatının sıfır varile kadar gerilediğini öne sürdü.

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TAHRAN YALANLADI

Öte yandan İran ordusu, CENTCOM’un “Hürmüz Boğazı’ndan 1 milyar varilden fazla ham petrolün geçtiği” iddialarını yalanladı. İran Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Sözcüsü Ebulfazl Şekerci, bu iddianın ABD kuvvetlerine moral vermek amacıyla yapılan “başarısız bir psikolojik operasyon” olduğunu söyledi.

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AÇIKLANANDAN FAZLA ASKER ÖLMÜŞ

ABD’nin İran’la savaşında hayatını kaybeden askerlerin sayısının Pentagon’un açıkladığından fazla olduğu iddia edildi. Washington Post, altı ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde en az 22 askerin öldüğünü, bir yetkilinin ise sayının 23 olduğunu söylediğini yazdı. Pentagon’un kamuya açık veri tabanında ise 18 asker bulunuyor. Yetkililer, açıklanmayan ölümlerin tamamının doğrudan çatışmayla bağlantılı olmayabileceğini belirtti.