Cennet adada silahlı katliam... ABD’de bara saldırı 4 ölü 20 yaralı

St. Helena Adası’ndaki ‘Willie’s Bar and Grill’ adlı mekânda meydana gelen olay gece saat 01.00 civarında gerçekleşti. İçeride yüzlerce kişinin bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi kalabalığın üzerine ateş açtı. Görgü tanıklarının anlatımına göre, saldırgan makineli tüfekle ateş açtı. Barda bulunan kalabalık silah sesleriyle birlikte bir anda kaçışmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yerde yatan onlarca kişiyle karşılaştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Saldırının belirli bir hedefe yönelik olup olmadığı bilinmiyor. ‘Willie’s Bar and Grill’ adlı mekân, bar alanının yanı sıra pizza, hamburger menüleri ve ızgara ürünler sunan restorandan oluşuyor. Doğum günü gibi özel günlerde kalabalık misafirler için kutlama mekânı olarak tanınıyor. Dün gece yarısı meydana gelen saldırının da bar bölümünde bir kutlama sırasında yaşandığı bildirildi. Barın Island Grill adını kullandığı Kasım 2022’de de, kapanış saatinde otoparkında iki kişi vurulmuştu.

ST. HELENA ADASI

- St. Helena Adası, ABD’nin Güney Carolina eyaletine bağlı Beaufort İlçesi’nde bulunuyor. Ada, Gullah kültürünü yaşatmaya çalışan Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Bölge tabelasında St. Helena Adası’nın tarihinin 1670 yılına dayandığı belirtiliyor. Adanın yüzölçümü yaklaşık 170 km² olmakla birlikte, 2010 nüfus sayımına göre nüfusu 8 bin 763 olarak kayıtlara geçti.