Cenevre’de pazarlık Hürmüz’de tatbikat

Haberin Devamı

ABD heyetinde Başkan Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer alırken, İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderlik ediyor. Tahran cephesi, müzakerelerde yalnızca nükleer programı ve yaptırımların kaldırılmasını ele almak isterken, ABD tarafı ise İran’ın balistik füze programı ile bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteğin de müzakere edilmesinde ısrar ediyor. Öte yandan Arakçi, söz konusu müzakereler için bir gün erken geldiği Cenevre’de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (UAEA) Rafael Grossi ile bir araya geldi. İran basınına göre görüşmede İran-UAEA işbirliğiyle ilgili bazı teknik konular ele alındı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

İRAN’DAN SAVAŞ OYUNU

Bu arada Tahran yönetimi, dün stratejik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat başlattı. İran basınına göre “Hürmüz Boğazı’nın Akıllı Kontrolü” adı verilen ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen tatbikatın “operasyonel birimlerin hazırlık durumunu değerlendirmek ve Hürmüz’de olası tehditlere karşı askeri müdahale senaryolarını prova etmek amacıyla yapıldığı” kaydedildi.

Haberin Devamı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ve İranlı Bakan Abbas Arakçi dün Cenevre’de görüştü.