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Cem Özdemir Cumhurbaşkanı’na bisikletle gitti

#Cem Özdemir#Almanya#Bisiklet
Cem Özdemir Cumhurbaşkanı’na bisikletle gitti

Trafik lambası koalisyonunda Türkiye kökenli bir bakan ile 3 müsteşar görev alıyor. 2008-2018 yılları arasında Yeşiller’in Eşbaşkanı olan Cem Özdemir (57) Federal Beslenme ve Tarım Bakanlığını üstlendi. Türkiye kökenli ilk federal bakan olan Özdemir, dün mazbatasını almak için Bellevue Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bisikleti ile gitti

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Federal Meclis’te 2013’ten bu yana SPD milletvekili olarak görev yapan Cansel Kızıltepe (46), Federal İmar ve İskan Bakanlığı müsteşarlığına getirildi. Kızıltepe, Federal İmar Bakanı Klara Geywitz ile birlikte çalışacak. Bakanlık, hükümetin yıllık 400 bin konut inşa hedefini hayata geçirmeye çalışacak.

Cem Özdemir Cumhurbaşkanı’na bisikletle gitti

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Duisburg SPD milletvekili olan Mahmut Özdemir (44) de Federal İçişleri Bakanlığı müsteşarı oldu. Özdemir, Almanya’nın ilk kadın İçişleri Bakanı olarak göreve başlayacak olan Nancy Faeser ile çalışacak.

Almanya’da 1998 yılından beri Yeşiller Partisi’nde Federal Meclis milletvekili olarak görev alan Ekin Deligöz (50) de Federal Aile, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı Müsteşarı oldu.

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#Cem Özdemir#Almanya#Bisiklet

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