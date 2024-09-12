Çelik Kubbe Yunan basınında... "Türkiye kendi hava savunma sistemini kurdu"

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Türkiye'nin çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya ve çok kısa menzilden uzun menzile kadar uzanan tehditlere karşı hava sahasının tamamını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi olan Çelik Kubbe, dünya genelinde konuşulmaya devam ediyor. Yunanistan'da da oldukça ilgi gören Çelik Kubbe'ye Yunan Kathimerini Gazetesi de geniş yer ayırdı.

ÇELİK KUBBE YAPAY ZEKA DESTEKLİ OLACAK

Gazete Türkiye'nin, Yapay Zeka yetenekleri ile donatılmış yeni bir hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin tasarımını tamamladığını belirtirken hava savunma sistemi ile ilgili kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin Ağustos ayında yaptığı toplantıda alındığını yazdı. Haberde Çelik Kubbe'nin, çok çeşitli hava savunma araçlarını birbirlerine entegre etmeyi, gerçek zamanlı operasyonel görünürlük sağlamayı ve yapay zeka yardımıyla sistemlerin merkezi olarak kontrol edilmesini sağlayacağı da belirtildi.

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TÜRKİYE KENDİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ KURDU

Haberde Türkiye'nin 2000'li yıllarda tüm NATO üyelerinin ortak kullanımı için geliştirilen ACCS sistemini kullanmayı amaçladığını, ancak yaşanan bazı gelişmeler sonucunda kendi hava savunma sistemini kurmaya karar verdiği de ifade ediliyor. Ayrıca gazete Türkiye'nin 2017 yılında satın aldığı Rus S-400 hava savunma sisteminin Çelik Kubbe'nin bir parçası olmayacağını da dile getiriyor.

YUNAN GAZETESİ ÇELİK KUBBENİN KATMANLARINI SIRALADI

Kathimeniri Gazetesi haberinde Çelik Kubbeyi şöyle tanımladı:

Çelik Kubbe, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirildi. Çok katmanlı bu hava savunma şemsiyesi, kapsamlı hava sahası koruması için mevcutta bulunan ve gelecekte üretilecek radarları, iletişim ağlarını ve hava savunma silahlarını bir sistem halinde koordine edebilecek.

Projenin amacı, Türkiye'yi drone ve füze gibi hava tehditlerine karşı savunabilecek birleşik bir savunma ağı oluşturmak.

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Korkut gibi kundağı motorlu uçaksavar silahları ve Sungur füzeleri gibi kısa menzilli sistemler, Çelik Kubbe'nin iç savunma hattını oluşturacak. Kubbe bünyesindeki Hisar A+ ve Hisar O füzeleri orta menzilli tehditlerle mücadele ederken, kubbenin en dıştaki katmanı ise 100 kilometre menzili aşması beklenen SİPER uzun menzilli füzelerinden oluşacak. Roketsan, SİPER'in menzilini 150 kilometreye çıkaran gelişmiş versiyonunu geliştirmekte.

Türkiye, HERİKKS hava savunma komuta kontrol sistemi ve RADNET radar ağı da dahil olmak üzere Aselsan tarafından üretilen radar ve haberleşme sistemlerini devasa ağın kalbinde entegre ediyor. Tüm parçaların birleşimi, hava trafiğinin ve gelen tehditlerin gerçek zamanlı gözetimi konusunda avantaj sağlayacak.

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Gökberk lazer silahı ve Alka enerji silahı gibi gelişmiş önleyici silahların da çelik kubbeye entegre edilmesi planlanıyor.

DIŞ BASINDA GENİŞ YER BULDU

Çelik Kubbe ilk duyurulduğunda büyük ses getirmişti, İngiliz BBC ve Amerikalı Forbes gibi medya kuruluşları çok katmanlı hava savunma sistemini tanıtan makaleler paylaşmıştı. Uzmanlar da Türkiye'nin Çelik Kubbe ile kendi hava savunma şemsiyesini oluşturan 5 ülkeden biri olacağını açıklamıştı.