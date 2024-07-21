Celal Talabani’nin baldızı... Irak ‘first lady’sinden Türkiye’ye hadsiz çıkış

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X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Ankara’yı hedef alan Baldız Talabani, “Türkiye’nin yeni operasyonlara başlamasından bu yana en az 602 köy tehdit altında. Saldırılarda bir okul ve bir Süryani kilisesi de tahrip edildi” iddiasında. Türkiye’nin PKK’ya destek vermekle suçladığı ve ambargo uyguladığı Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) olan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, eşinin mesajları için yorum yapmadı.

ANKARA ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

Ankara ile KYB arasında, terör örgütü PKK ile ilgili yıllardır devam eden bir sorun söz konusu. Celal Talabani’nin oğlu KYB Başkanı Bafil Talabani, mart ayında yaptığı açıklamada “PKK, KYB’nin düşmanı değil. Türkiye’nin saldırılarına son vermesi gerekir” ifadesini kullanmış, bu cümleler Ankara’nın tepkisini çekmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de yaptığı konuşmada, “Süleymaniye’ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK’ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz” uyarısında bulunmuştu. Iraklı Kürt muhaliflerden İbrahim Ahmed’in kızı olan Irak first lady’si, Celal Talabani’nin eşi Hero Talabani’nin kız kardeşi.