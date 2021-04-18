Çekya'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına Rusya'dan karşı hamle!

Rusya’nın, Çek diplomatlara Moskova’dan ayrılmaları için 19 Nisan’a kadar mühlet verdiği belirtildi.



ÇEKYA, 18 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETME KARARI VERMİŞTİ



Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in diplomatların sınır dışı edilme kararını Rusya'nın Prag Büyükelçiliğine ilettiğini belirten Babiş ayrıca, söz konusu kararının Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile de paylaşıldığını ifade etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara