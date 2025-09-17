×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Çekya'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: 'Ankara, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda önemli aktör'

Güncelleme Tarihi:

#Rusya-Ukrayna Savaşı#Çek Cumhuriyeti#Jiri Kozak
Çekyadan Türkiyeye övgü dolu sözler: Ankara, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda önemli aktör
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 10:43

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı konusunda önemli bir aktör olduğunu belirten Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, Ankara'nın "köprü kurmada" rol oynadığını kaydetti.

Haberin Devamı

Kozak, "Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025" kapsamında AA muhabirinin de aralarında bulunduğu yabancı gazeteciler, hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ülkesinin başkenti Prag'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Burada konuşan Kozak, Çekya ve Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikası, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO ve AB'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne değinen Kozak, NATO ülkelerinin çatışmalara dahil olmak istemediğini, bunun sadece savaşın uzamasına neden olacağını dile getirdi. AA muhabirinin Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa güvenliğindeki yerine ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Kozak, Türkiye'nin savaşın başından itibaren sahip olduğu pozisyonun önemine işaret etti.

Haberin Devamı

Kozak, Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'ne atıfta bulunarak, Ankara'nın "köprü kurmada" önemli rol oynadığının altını çizdi.

Bakan Yardımcısı Kozak, "Dolayısıyla ülkeniz (Türkiye), bu çatışma konusunda önemli bir aktör." dedi.

Gözden Kaçmasınİsrail saldırılarını yoğunlaştırdı On binlerce Gazzeli bölgeden kaçmaya çalışıyorİsrail saldırılarını yoğunlaştırdı! On binlerce Gazzeli bölgeden kaçmaya çalışıyorHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınNetanyahu, Siloam Yazıtı’nı alamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdiNetanyahu, Siloam Yazıtı’nı alamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya-Ukrayna Savaşı#Çek Cumhuriyeti#Jiri Kozak

BAKMADAN GEÇME!