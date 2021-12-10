Çekya'da yeni kabinedeki Dışişleri Bakanı adayına ret

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Çekya’da 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden Spolu ittifakı zaferle ayrılmıştı. Sivil Demokrat Parti Başkanı ve Başbakan Petr Fiala’nın sunduğu Bakanlar Kurulu listesini değerlendiren Devlet Başkanı Milos Zeman, Dışişleri Bakanı olarak önerilen Petr Lipavsky’nin bakanlığını, bakanlık için yeterli donanımı olmadığını gerekçe göstererek onaylamadı.



Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek’in twitter hesabından yayınladığı açıklama metninde, Lipavsky’nin sadece lisans mezuniyeti olmasının ve verdiği lisans tezi notunun ise ortalamanın çok altında olduğu nedeniyle bakanlık için yeterli görülmediğini yazdı.



BAKIŞ AÇISI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL



Yapılan açıklamada “Ayın Jan Lipavsky'nin Visegrad işbirliğine ve İsrail ile olan ilişkilere bakışı kabul edilebilir değil. Bu tamamen hükümetin genel bakışı ile çelişiyor. Ayrıca bir sonraki Sudeten Alman günlerinin Çekya’da düzenlenmesi ile ilgili öneriden de rahatsızız” denildi. Yapılan açıklamada ayrıca “Çekya Anayasasının Devlet Başkanına sunulan her teklifi kabul etme zorunluluğu getirmediği açıktır. Aksine, anayasada geçen öneri terimi, sunulan bir teklifin kabul edilebileceğini gibi reddedilebileceğini de ima ediyor” açıklaması yapıldı.

Anayasa mahkemesine dava açmakla tehdit etmişti



Yeni Başbakan Petr Fiala, salı günü Başkan Zeman ile bir görüşme yaparak hükümeti atamada atılacak sonraki adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu. Petr Fiala toplantının ardından, Başkan Zeman'ın yeni hükümetin tüm bakanlarını atamaması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne dava açmak zorunda kalacağını duyurmuştu.



Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 28 Kasım tarihinde Başbakan olarak seçimlerin galibi olan Spolu ittifakının lideri Petr Fiala’yı Başbakan olarak atamış, Fiala’nın kendisine sunduğu Hükümet listesindeki Bakan adayları ile alfabetik sıra ile 2 hafta boyunca tek tek görüşmüştü. Başkan Zeman’ın covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında ise Bakan adayları ile olan görüşmelerini, plastikten kabın içerisinden izole bir şekilde gerçekleştirmişti.