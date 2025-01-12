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Çekya'da restoranda yangın

Güncelleme Tarihi:

#Çekya#Restoran#Yangın
Çekyada restoranda yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 14:28

Çekya'nın Most şehrindeki bir restoranda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Çekya'da bir restoranda yangın çıktı. Most şehrindeki restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesiyle başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çekya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, restoran ve çevresindeki binalardan 30 kişi tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Vit Rakusan Çekya Radyosuna yaptığı açıklamada, olayın sebebinin muhtemelen restoranın ön bahçesindeki propan-bütan ısıtıcının devrilmesi olduğunu söyledi. Çekya Radyosu, yangın sırasında restoranda yaklaşık 20 kişinin bulunduğunu aktardı.

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#Çekya#Restoran#Yangın

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