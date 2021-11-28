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Çekya'da Petr Fiala yeni başbakan olarak atandı

#Çekya#Petr Fiala#BAŞBAKAN
Çekyada Petr Fiala yeni başbakan olarak atandı

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Sivil Demokrat Parti (ODS) Başkanı Petr Fiala’yı yeni Başbakan olarak atadı.

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Çekya’da 8-9 Ekim tarihinde yapılan genel seçimlerin galibi olan SPOLU (Birlikte) ittifakının lideri ve Sivil Demorat Parti’nin (ODS) genel başkanı olan Petr Fiala,

Devlet Başkanı Milos Zeman tarafından Başbakan olarak atandı. Daha önce açıklanan takvime göre Petr Fiala’nın cuma günü Başbakan olarak atanması gerekirken, Zeman’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle görüşme bugüne ertelenmişti.

Çekya Devlet Başkanı Zeman, kendisine sunulan listedeki yeni bakanlar kurulu üyeleri ile 2 hafta boyunca alfabetik sıraya göre tek tek görüşecek. Zeman’ın uygun görmesi halinde aralık ayı ortalarında yeni hükümetin kurulması bekleniyor.

Devlet Başkanı Zeman atama törenine şeffaf bir kabinin içerisinde katıldı. Törene katılan herkese PCR testi yapılırken maske ise zorunlu tutuldu. Törene ayrıca Başkanlık ofisi Başkanı Vratislav Mynar ve protokol direktörü Vladimir Krulis de katıldı.

1 Eylül 1964 tarihinde Brno’da doğan Petr Fiala, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları alanında Profesör unvanına sahip. 2004-2011 yılları arasında Çekya’nın en önemli üniversitelerinden biri olan Masaryk Üniversitesi’nde rektör olarak görev yapan Fiala, 2012-2013 yılları arasında ise Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak çalıştı.

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#Çekya#Petr Fiala#BAŞBAKAN

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