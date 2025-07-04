Çekya'da hayat felç! Elektrik kesintisi panik yarattı

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Çekya'nın büyük bir bölümünü etkileyen elektrik kesintisi, başkent Prag’da metro seferlerinin durmasına neden oldu. Asansörlerde mahsur kalan kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki 14 bölgeden 5’inin elektrik kesintisinden etkilendiğini duyurdu. Çekya polisi ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, olayın bir siber saldırı ya da terör saldırısı olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmadığını belirtti.

Şebeke operatörü CEPS, düşen bir elektrik hattı nedeniyle ülkenin 44 dağıtım noktasından 8’inde kesinti yaşandığını ve sorunun birkaç saat sürdüğünü açıkladı.

PRAG METROSU TAMAMEN DURDU

Prag Ulaşım Dairesi, metro ağının öğle saatlerinde tamamen durduğunu; ancak A ve C hatlarının 15 dakika, B hattının ise 30 dakika içinde yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi.

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Başbakan Petr Fiala, kesintinin ülkenin diğer bölgelerini de etkilediğini belirterek, “Olağanüstü ve rahatsız edici bir durumla karşı karşıyayız. Önceliğimiz, elektrik arzını yeniden sağlamak” dedi.

Fabrikalar durdu, hastaneler jeneratörle çalıştı

Yerel medyaya göre, kesinti nedeniyle birçok bölgede toplu taşıma aksadı; fabrikalar ve rafineriler faaliyetlerine ara verdi, mağazalar kapandı ve hastaneler jeneratörle çalışmak zorunda kaldı. Ancak Prag’daki Václav Havel Havalimanı, kesintiden etkilenmedi.

İtfaiye ekipleri, asansörlerde mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardı.

"MEKANİK ARIZA" ŞÜPHESİ

Prag Elektrik Dağıtım Şirketi (PRE) sözcüsü Karel Hanzelka, kesintiden en çok Vltava Nehri'nin sağ kıyısındaki bölgelerin etkilendiğini söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Lukas Vlcek ise sorunun büyük olasılıkla "mekanik bir arıza"dan kaynaklandığını ifade etti.

Yetkililer, yüksek sıcaklıkların yol açabileceği yangın riski konusunda da halkı uyardı.

İBER YARIMADASI'NDA DA BENZER BİR KESİNTİ YAŞANMIŞTI

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Nisan ayında İspanya ve Portekiz’de, voltaj kontrol kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle benzer bir elektrik kesintisi yaşanmış; şebekenin çökmesi sonucu hizmetler durma noktasına gelmiş ve halk arasında panik yaşanmıştı.