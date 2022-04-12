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Çekya'da büyük panik: Havalimanında patlama gerçekleşti

#Çekya#Prag#Havaalanı
Çekyada büyük panik: Havalimanında patlama gerçekleşti

Çekya’nın başkenti Prag’daki Vaclav Havel Havaalanı’nda İngiliz bir yolcunun sırt çantasında taşıdığı havai fişeğin patlamasının ardından havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Çekya’nın başkenti Prag’da Vaclav Havel Havaalanı’nda patlama meydana geldi. Yetkililer, İngiliz bir yolcunun sırt çantasında taşıdığı havai fişeklerin patladığını belirtirken, yolcunun hafif yaralandığı bildirildi.

Patlamanın ardından açıklamalarda bulunan Polis sözcüsü Renata Grecmanova, "Havaalanının Terminal 1 ve Terminal 2 arasındaki koridorda gerçekleşen patlama, bir İngiliz yolcunun sırt çantasındaki havai fişeklerden kaynaklandı. Yolcuda hafif sıyrıklar var. Olayda başka kişilerin yaralanmaması ise büyük şans. Havaalanında gerekli önlemleri aldık" ifadelerini kullandı.

Havaalanı yetkilisi Klara Diviskova ise olay yerine uzmanların geldiğini ve incelemelerde bulunduğunu, uçuşlarla ilgili herhangi bir aksama olmadığını söyledi.

SADECE TOPLU TAŞIMAYA İZİN VERİLİYOR

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Prag Vaclav Havel Havaalanı Twitter'dan yaptığı duyuruda yolcuların havaalanına gelişte toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti. Havaalanına şu anda özel araçların giriş-çıkışlarına izin verilmiyor.

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#Çekya#Prag#Havaalanı

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