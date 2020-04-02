Çekya'da Bakana Corona Virüs cezası

İçişleri Bakanı Hamacek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin toplantı sırasında yanında başkaları olduğu halde maskesini çıkardığını gösteren fotoğrafın sosyal medyada yayıldığına değinerek, “Ben kendimi haklı göstermeye çalışacak değilim. Bu bir hataydı. Kurallar, herkes için geçerlidir. Motol Hastanesi’nin hesabına 10 bin kron (2 bin 645 TL) gönderdim” dedi.

Bakan Hamacek’in yayımladığı fotoğrafta, kendisi dışında Çalışma Bakanı Jana Malacova’nın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ales Chmelar’ın da maskesiz olduğu görülüyor. Bu yetkililerin de 10’ar bin kron para cezası (2 bin 645 TL) ödeyecekleri bildirildi.