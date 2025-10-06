Çekya seçimleri Brüksel’in sınavı mı olacak

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 07:00

ÇEKYA’da sağ popülist lider Andrej Babis ve partisi ANO (EVET), oyların yüzde 35’ini alarak açık farkla seçimi kazandı.

Başbakan Petr Fiala’nın merkez sağ koalisyonu Spolu yüzde 23’te kaldı. Mecliste tek başına çoğunluğu sağlayamayan Babis’in hükümet kurmak için aşırı sağcı SPD ve Motoristler Kendi İçin partilerinin desteğine ihtiyaç duyması, ülkenin Avrupa Birliği ile gerilimli bir çizgiye girmesi riskini arttırıyor. Babis, kampanyasında Ukrayna’ya yardımların azaltılmasını ve AB’nin Yeşil Mutabakatı’na meydan okumayı vaat ederken, NATO’nun harcama planlarına itiraz etmişti. Eleştirmenlere göre bu tutum, Çekya’yı Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Slovakya lideri Robert Fico gibi Brüksel’e karşı çıkan liderlerin safına yaklaştırabilir. 2017-2021 yılları arasında başbakanlık yapan Babis’in dönüşü, Brüksel için sadece bir lider değişikliği değil; Ukrayna politikası, AB enerji gündemi ve hukuk devleti ilkeleri açısından yeni bir sınav anlamına gelebilir.

