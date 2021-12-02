Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşısı hakkında dikkat çeken açıklama: 2 ay sonra azalıyor

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Çekya, Johnson & Johnson’ın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının etkisinin tahmin edilenden daha hızlı kaybettiğini açıkladı. Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech düzenlediği basın toplantısında, daha önce Johnson & Johnson aşısı ile aşılanan ve üzerinden 2 ay geçen kişilerin tekrar aşılanmaları gerektiğini ve mRNA aşısı ile aşılanabilmeleri için pazartesi günü bir kısa mesaj alacaklarını duyurdu.

Bakan Vojtech, “Covid-19 salgını ile çok önemli bir mücadele içindeyiz. Bütün önlemleri alırken bir yandan da aldığımız önlemlerin etkilerini de kontrol ediyoruz. Yapılan çalışmalardan Johnson & Johnson aşısının etkisinin 2 ay sonra beklenenden çok daha fazla bir şekilde azaldığı anlaşıldı. Daha önce Johnson & Johnson aşısı olup üzerinden 2 ay geçen kişiler mRNA aşısı olmaları için bir kısa mesaj alacaklar” dedi.



AŞININ ALIMI KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK

Johnson & Johnson aşısı Çekya’da 65 aşı merkezinde uygulanırken, tek doz olarak uygulanan aşı için kayıt olmaya gerek duyulmuyor. Çekya Sağlık Bakanlığı, Johnson & Johnson aşısının etkisinin 2 ay sonra azalması nedeniyle, aşının alımını kademeli olarak azaltacaklarını duyurdu.



SERTİFİKALARIN GEÇERLİLİĞİ 9 AYA İNDİRİLDİ

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Çekya’da aşı sertifikalarının geçerliliği gelecek yılın başından itibaren 9 aya indirilirken, 9 aydan daha eski olan aşı sertifikaları geçerliliğini yitirecek. Çekya’da ayrıca, 2. doz aşı ile 3. doz aşı arasındaki süre ise 5 aya indirildi.



SON 24 SAATTE 21 BİN 126 YENİ VAKA

Çekya'da son 24 saatte 21 bin 126 korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 193 bin 289’a ulaşırken, son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 33 bin 317’ye yükseldi. Ülkede bin 64'ü yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 561 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Çekya’da bugüne kadar 13 milyon 598 bin 875 doz aşı yapılırken, 6 milyon 380 bin 605 kişi tamamen aşılandı. Ülkede, 938 bin 813 kişi ise 3. Doz aşısını oldu. Çekya’da kullanılan aşıların yüzde 82,6’sını Pfizer/BioNTech, yüzde 8,04’ü Moderna, yüzde 6,5’i AstraZeneca ve yüzde 2.87’si ise Johnson & Johnson oluşturdu.