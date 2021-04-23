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Haberler Dünya HaberleriÇekya 63 Rus elçilik çalışanını sınır dışı edecek
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Çekya 63 Rus elçilik çalışanını sınır dışı edecek

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Çekya 63 Rus elçilik çalışanını sınır dışı edecek

Çekya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jakup Kulhanek, Prag'da bulunan Rus Büyükelçiliği'nin 63 çalışanını sınır dışı etme kararını aldığını açıkladı.

Çekya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jakup Kulhanek, Prag'da bulunan Rus Büyükelçiliği'nin 63 çalışanını sınır dışı etme kararını aldığını açıkladı.

Çekya'nın 2014 yılında bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamadan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla başlayan gerilimde 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak Moskova da 20 Çek diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Çekya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jakup Kulhanek, dün bir televizyona yaptığı açıklamada, Prag'da bulunan Rus Büyükelçiliği'nin 63 çalışanını sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklayarak, "Rus büyükelçiliğinin 63 çalışanı aile üyeleriyle birlikte Çek Cumhuriyeti'nden ayrılacak" dedi.

Rus basını ise Rusya'nın Prag Büyükelçisi'nin hali hazırda görevine devam ettiğini aktardı.

KARAR BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Kulhanek açıklamasında Prag'daki Rus Büyükelçiliği çalışanlarının sayısını Moskova'daki Çek diplomatların sayısına karşılık gelecek şekilde azalttıklarını söyledi.

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Bakan Kulhanek, "Moskova'daki elçiliğimizin durumuna uygun olarak Prag'daki Rus diplomatik misyonunda yer alan diplomatların sayısını azaltıyoruz. Bu karar bugün yürürlüğe giriyor. Rusya, Mayıs ayı sonuna kadar vatandaşlarını geri çağırmalı" ifadelerine yer verdi.

MOSKOVA-PRAG ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ

Çek Dışişleri Bakanlığı dün öğleden sonra yaptığı açıklamada, Rus GRU ajanlarının 2014 yılında Vrbetice'deki bir mühimmat deposunun patlamasına karıştığına dair detaylı kanıt sahibi olduklarını ve bunu NATO'ya sunduklarını belirtti.

Bu kapsamda Rusya'nın Prag Büyükelçiliği'nde görevli Rus gizli servisinin 18 üyesini sınır dışı etti. Karşılık olarak Rusya, Çek Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği'nden 20 çalışanı "İstenmeyen kişi" ilan etti.

Ancak Rusya istenmeyen kişi ilan edilen Çek Cumhuriyeti Moskova Büyükelçilik çalışanlarının iade talebine yanıt vermedi. Bakan Kulhanek, dün akşam yaptığı açıklamada 63 Rus Büyükelçiliği çalışanını sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

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