Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:00,
Çekirge istilası
İKLİM değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri olan çekirge istilası dünyanın önemli bir bölümünü etkisi altına aldı.
Sonbaharda Doğu Afrika’da başlayan ve hızla yayılan çekirgelerin Irak’a kadar geldiği görüldü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporuna göre, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan bulunuyor.
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