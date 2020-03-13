Çekirge istilası

Sonbaharda Doğu Afrika’da başlayan ve hızla yayılan çekirgelerin Irak’a kadar geldiği görüldü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporuna göre, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan bulunuyor.