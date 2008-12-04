Reha ERUS / ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İtalya Başbakanı Berlusconi, şifreli kanallar için KDV’yi artırmasını eleştiren iki etkin gazetenin genel yayın yönetmenlerine, "Utanın ve çekip gidin, meslek değiştirin" diye çıkıştı.

İTALYA’nın iki etkin gazetesi olan "Corriere della Sera" ve "La Stampa"nın Genel Yayın Müdürleri, Başbakan Silvio Berlusconi’nin hışmına uğradı. Avrupa Birliği normları gereği, özel şifreli kanallardan alınacak KDV’yi yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükselten Silvio Berlusconi, bazı gazeteler tarafından sert bir dille eleştirilmişti. İki büyük İtalyan gazetesinin bazı köşe yazarları, "Küresel kriz sırasında abonelerin maddi yükünü artırmak insafsızlık değil mi" diye sormuştu. Bu soruya çok kızan Berlusconi, yayın yönetmenlerine seslendi ve "Siz bir şeyden anlamıyorsunuz. Utanın ve çekip gidin, kendinize başka meslek bulun" diye tepki gösterdi. Berlusconi, "Bu ayarlama, aslında merkez sol Prodi hükümeti sırasında AB’ye uyum sağlamak amacıyla yapılacaktı, fakat araya seçimler girdi. İş bize düştü" dedi. İtalya Başbakanı, KDV artırımının, hisselerinin büyük bölümü Rupert Murdoch’un elinde bulunan SKY TV dışında, Berlusconi Ailesi’ne ait olan Premium adlı şifreli kanalı da etkileyeceğini vurguladı. SKY TV’nin yaklaşık 5 milyon abonesi var.