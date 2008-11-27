Çek senatosundan ABD'nin füze kalkanına onay

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Çek parlamentosunun üst kanadı Senato, ABD'nin bu ülkede füze kalkanı üssü kurma planını onayladı

Senatoda yapılan oylamada, ABD'nin başkent Prag yakınlarında radar üssü inşa etmesine izin veren ikili anlaşma ile bu üste konuşlanacak Amerikan askerlerinin yasal statüsüne ilişkin anlaşma kabul edildi.



Söz konusu anlaşmaların Senatonun ardından Meclisin de onayından geçmesi gerekiyor.



Washington, ABD ile müttefiklerini İran gibi ülkelerden gelebilecek olası saldırılara karşı füze kalkanı oluşturma iddiasıyla Çek Cumhuriyeti'ne radar, Polonya'ya da 10 füze avcısı konuşlandırmayı planlıyor.

