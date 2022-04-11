Çeçen lider Kadirov'dan flaş sözler... Hedefteki kentleri tek tek açıkladı

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24 Şubat sabahı başlayan Ukrayna - Rusya savaşı ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen Mariupol'de ise Rus kuşatması devam ediyor.

Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'e değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.

Ramazan Kadirov bugün Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtti.

Uydu şirketi Maxar, Harkov yakınlarında büyük bir Rus askeri konvoyunu görüntüledi. 8 Nisan ait görüntüde, zırhlı araçlardan oluşan birliğin uzunluğunun 12 kilometreye ulaştığı aktarılıyor. Konvoyda topçu bataryaları da yer alıyor. Uydu şirketi Maxar, Harkov yakınlarında büyük bir Rus askeri konvoyunu görüntüledi. 8 Nisan ait görüntüde, zırhlı araçlardan oluşan birliğin uzunluğunun 12 kilometreye ulaştığı aktarılıyor. Konvoyda topçu bataryaları da yer alıyor.

Kadirov, "Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Kadirov, Putin'in en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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ABD ve Avrupa Birliği, Kadirov'u, Çeçenistan'da insan hakları ihlalleri yapmakla suçluyor.

Kadirov ise kendisine yönelik tüm suçlamaları reddediyor.

Öte yandan Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Kiev çevresinde, Rus askerlerin çekildiği bölgelerde şu ana dek 1200’den fazla cesedin bulunduğunu söyledi.

Sky News televizyonuna konuşan Venediktova 1222 kişi tespit edildiğini kaydetti. Venediktova, “Ukrayna’nın tüm bölgelerinde savaş suçu işlendiğini görüyoruz” dedi.

Buça’da onlarca kişinin ölü bulunması sonrası bugün de Bozova’da bir toplu mezarın bulunduğu öne sürülüyor.

Bölgenin yerel yetkilisi Taras Didiç, bir benzin istasyonu yakınında onlarca ölü bulunduğunu söyledi.

Ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

'SAVAŞ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DE UZUN VE ZOR GEÇEBİLİR'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise Ukraynalı siyasilere seslenerek, “Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir” dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vereşuk, savaşın istenildiği gibi kısa sürede bitmeyebileceğini ifade ederek, "Toplumdaki düşünce liderlerine ve politikacılarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda siyasi görüş farklılığımız yok. Hepimiz biriz ve savaştayız. Ruslarla savaşıyoruz, onlarla tartışmıyoruz onlar bizim düşmanımız ve onları öldürüyoruz. Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir” dedi.

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Siyasilerin toplumu cesaretlendirmelerini ve dayanıklı kılmaları gerektiğini aktaran Vereşuk, "Sizden bazıları bilmeden ya da popülerlik uğruna felaket varmış gibi davranıyorsunuz. Lütfen bu savaş zamanında etki alanınızın farkına varın ve sosyal medyada böyle davranmaktan vazgeçin. Bize sakinlik, cesaret ve dayanma gücü gerekli. Kazanacağız" ifadelerini kullandı.