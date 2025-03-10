CDU/CSU ile SPD prensipte anlaştı: Almanya’da koalisyon görüşmeleri başlıyor

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Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimin birincisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), göç ve ekonomi konusunda ortak ilkeler üzerinde anlaşmalarının ardından koalisyon görüşmelerine başlama kararı aldı.



Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, ön görüşmelerin iyi ve dostane bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek göç, ekonomi, mali politikalar ve iş piyasası gibi kritik alanlarda anlaşmaya varıldığını kaydetti.

SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil ise görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak değerlendirerek, tarafların ülke yönetiminde sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi.