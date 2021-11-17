CDC Avrupa’dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul kıpkırmızı Bakan Kocadan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durumİstanbul kıpkırmızı! Bakan Koca'dan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Milli takımın kaderini belirledi Herkes golcüleri konuşurken... O bir süperstar dedi ve...Milli takımın kaderini belirledi! Herkes golcüleri konuşurken... "O bir süperstar" dedi ve...#A Milli Takım
Milyonluk balık Gölümüze nasıl geldi İki ihtimal var...Milyonluk balık! Gölümüze nasıl geldi? İki ihtimal var...#Su Ürünleri
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Sen önce başörtülü bacılarımdan helallik isteErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen önce başörtülü bacılarımdan helallik iste#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorumSamuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum#Başak Cengiz
Markalar kampanyaları açıkladı Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası varMarkalar kampanyaları açıkladı! Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası var#Zorunlu Kış Lastiği
Elon Musk meydan okumuştu... Al sana kanıt Bu sefer ters köşe olduElon Musk meydan okumuştu... Al sana kanıt! Bu sefer ters köşe oldu#Elon Musk
Bakan Koca çarpıcı bilgileri paylaştı Sağlıkta dijitalleşmede önemli adım…Bakan Koca çarpıcı bilgileri paylaştı! Sağlıkta dijitalleşmede önemli adım…#Koronavirüs
Bakan Muş açıkladı: Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydettiBakan Muş açıkladı: Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydetti#Mehmet Muş
Cinsel taciz iddiasından sonra sır olup kayboldu... Tüm dünya bu soruyu soruyorCinsel taciz iddiasından sonra sır olup kayboldu... Tüm dünya bu soruyu soruyor!#Peng Shuai
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktıTürkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktı#Muz Kolileri
Hazal Kaya sette, Ali Atay ile oğlu Fikret Ali alışverişteHazal Kaya sette, Ali Atay ile oğlu Fikret Ali alışverişte#Burcu Esmersoy
Takıp takıştırıp plaja gitti: Gözyaşları kuruduTakıp takıştırıp plaja gitti: Gözyaşları kurudu! #Bella Hadid
Usta oyuncudan sert tepki: Bana nankörlük ettiUsta oyuncudan sert tepki: Bana nankörlük etti!#Ali Erkazan
O iddialar Eda Eceyi çıldırttıO iddialar Eda Ece'yi çıldırttı!#Eda Ece
HABERLERDünya Haberleri

CDC Avrupa’dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı

#CDC#DSÖ#AVRUPA
CDC Avrupa’dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı

Dünya son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Avrupa2nın salgının yeni merkez üssü olmasını konuşuyor. Gelişmeleri yakından takip eden ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Avrupa’dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı.

Haberin Devamı

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Kovid-19 vaka ve can kayıplarında artışın sürdüğü Avrupa’daki 4 ülkeyi daha ‘çok yüksek risk’ (Seviye 4) listesine aldı.

CDC’nin ‘çok yüksek risk’ listesine aldığı ülkeler arasında Çekya, Macaristan, İzlanda ve  Birleşik Krallık’a bağlı ancak içişlerinde bağımsız olan Guernsey adası yer aldı. CDC’nin Seviye 4 olarak belirtilen ‘çok yüksek riskli’ ülkelerin bulunduğu güncel listesinde Belçika, Hollanda gibi ülkeler de bulunuyor.

DSÖ: VİRÜSÜN YAYILMA HIZI ENDİŞE VERİCİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörlüğü tarafından geçen hafta yapılan uyarıda, virüsün Avrupa ve Orta Asya’da yayılma hızının endişe verici olduğunu belirtilmişti.

CDC Avrupa’dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı

Uyarıda, Ekim ayı içinde Avrupa’da yeni vaka sayılarının yüzde 55 oranında arttığını kaydetti. Uyarının yapıldığı açıklamada, “Geçen hafta (Ekim’in son haftası) Avrupa ve Orta Asya, küresel olarak tüm vakaların yüzde 59'unu ve bildirilen ölümlerin yüzde 48'ini oluşturdu. Kümülatif olarak, şu anda Avrupa Bölgesinde Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik ve Afrika'nın toplamından daha fazla vaka (78 milyon) bulunmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CDC#DSÖ#AVRUPA

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı