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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

CDC açıkladı: ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı sanılandan çok fazla!

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CDC açıkladı: ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı sanılandan çok fazla!
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ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin 300 bin civarında olabileceğini açıkladı.

CDC tarafından hazırlanan raporda, "normalin dışında olduğu düşünülen" veya "yanlış sınıflandırılmış 100 bin civarında ölümün" Covid-19 salgını ile ilintilendirilebileceği kaydedildi.

Raporda, Covid-19 kaynaklı gerçek ölüm rakamının 300 binin üzerinde olabileceği vurgulandı.

Prof. Dr. Paul Sutton, salgının, Covid-19 ile doğrudan ilintilendirililenlerin dışındaki ölümlerde de muazzam bir etkiye sahip olduğunu ve ölenlerin sayısının resmi açıklamaların çok ötesine geçebileceğini ifade etti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki verilere göre ABD'de, koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 227 bin 419'a çıktı.

 

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