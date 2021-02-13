Cazın efsanesi hayatını kaybetti

Onlarca albümü olan klasik müzik yorumcusu, kariyeri boyunca birçok Downbeat Ödülü ve 23 Grammy ödülüne layık görülmüştü. 2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında dört kez Türkiye’de konser veren Corea, 2018 yılındaki Avrupa turnesine de İzmir’den başlamıştı.

HAYRANLARINA SON MESAJI

Corea, Facebook sayfasında hayranlarına bıraktığı son mesajında, “Sanat yolculuğum boyunca içimdeki müzik ateşinin parlak kalmasına yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum” ifadelerine yer vermişti.