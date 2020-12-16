DHA
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Cazcı kedi hem şaşkına çevirdi hem gülümsetti
Rusya'da yaşayan Marsel Gilmanov, bir kedinin piyano tuşlarına rastgele dokunduğunu görünce gitarını alarak kediye eşlik etti. Ortaya çıkan caz düeti sosyal medyada viral oldu.
Rusya'da TikTok uygulamasında patileriyle piyano tuşlarına rastgele basan bir kedinin görüntüsü yayınlandı.
Rus müzisyen Marsel Gilmanov, Barney adlı kedinin rastgele çaldığı notalara gitarıyla eşlik etti. Bu anlar yüz binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.
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