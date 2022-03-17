Çavuşoğlu'nu ağırlayan Lavrov: Türkiye'nin dengesi kıymetli

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DÜN Moskova’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizini masaya yatırdı. Bakanlar yaptıkları ikili görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan iki bakan, özetle şu mesajları verdi:

‘ANKARA PRAGMATİK’

Rusya Dışişişleri Bakanı Lavrov: “İki ülke arasındaki siyasi diyalog ve Sayın Putin ile Sayın Erdoğan arasındaki diyalog bizim için çok önemli. Türkiye’deki 9. İşbirliği Konseyi’nin detaylarını konuştuk bugün. Türk-Rus ilişkileri genel anlamda bölgede istikrarın teşkil edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ankara pragmatik bir yaklaşım izliyor. Son derece dengeli bir yaklaşım var. Yaptırımlara karışmadı. Diplomatlarımız ve askerlerimiz ortak çabalarla Libya ve Suriye’de çatışmasızlığı sürdürmek için çaba veriyor. BMGK’nın ilgili kararları kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıradaki Astana Zirvesi’nin Tahran’da yapılması teklif ediliyor. Bugün Ukrayna çevresindeki durumu detaylıca ele aldık. Harekâtımızın temel iki nedeni var. Birincisi Ukrayna’nın silahsızlaştırılması, ikincisi de Ukrayna’nın faşist ideolojiden temizlenmesi. Ülkedeki herkes barış içinde yaşasın istiyoruz.”

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‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Daveti ve yaptığımız görüşmeler için Sayın Lavrov’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün Antalya’dan sonra tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyum. Ukrayna’daki krizin başından beri net bir tutum takındık. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Başından beri hem insani hem kalıcı ateşkes için çaba sarf ediyoruz. Ukrayna’da akan kan ve gözyaşının artık durması lazım. Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Liderlerimiz arasında saygıya dayalı güçlü bir diyalog var. Bu diyaloğun sadece bizim için değil bölge için de faydalı olduğuna inanıyoruz. Rusya’nın güven duyduğu bir ülke olarak görüşlerimizi açıklıkla ortaya koyuyoruz. Biz komşuyuz, dostuz ve doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız. Putin ve Zelenski arasındaki liderler zirvesine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyarız.”

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BLINKEN’LA GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Azeri mevkidaşı Jeyhun Bayramov ile ayrı ayrı telefonla görüştü. Görüşmelerde, Ukrayna’daki son gelişmeler, tahliyeler ve ikili ilişkilere ilişkin konular ele alındı.

‘ERDOĞAN PUTİN’LE YİNE GÖRÜŞEBİLİR’



Bakan Çavuşoğlu, “Liderimiz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Putin ve Zelenksi ile birçok görüşme gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde Putin ile bir görüşme daha söz konusu olabilir” dedi. Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi’ne uyulacağını bir kez daha vurguladı: “Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak arabulucu ve kolaylaştırıcı rolümüzü sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi’ni tam olarak uygulayacağımızı açıkladık. 4 Rus gemisinin geçişi ile ilgili aldığınız kararı memnuniyetle karşıladık.” Mariupol’de bir camide mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak Bakan Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi: “Mariupol’de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için tahliye çok riskli. Her iki tarafla da görüşüyoruz.”