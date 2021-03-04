Çavuşoğlu’ndan önemli mesaj: Mısır ile deniz yetki anlaşması yapabiliriz

Çavuşoğlu şunları söyledi:

‘OLUMLU KARŞILIYORUZ’

“Mısır, Yunanistan’la bir anlaşma imzalamadığı zaman da bizim özellikle kıta sahanlığımızın güney sınırlarının, yani 28’inci boylamın doğusunda BM’ye de kaydettirdiğimiz güney kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu. Bunu anlaşmada görüyoruz. Şimdi bizim kıta sahanlığımızın içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma veya lisans verme gibi faaliyetlerini sürdürüyor. Bunu yaparken de aynı şekilde bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor. Biz bunu olumlu karşılıyoruz. Doğu Akdeniz’de en uzun karası ve kıyıları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır’la müzakere edebiliriz, kendi aramızda da ileride bir anlaşma imzalayabiliriz.”

VİZESİZ SEYAHAT

Çavuşoğlu, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği ile Türk vatandaşlarının AB’ye vizesiz seyahat etmesine sağlayacağı katkılarla ilgili de özetle şu değerlendirmeyi yaptı: “Eylem planına Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı olarak her türlü katkıyı sağladık. Biz AB tarafından siyasi irade görmek istiyoruz. Örneğin 23. ve 24. fasılların açılış kriterlerini yerine getirmemize rağmen, ki sadece bu fasıllar değil birçoğu, siyasi gerekçelerle bloke ediliyor. Siyasi kararlarla müzakere süreci sadece yavaşlamadı, son zamanlarda durduruldu. Aynı şekilde vize serbestisi için 4-5 tane kriter kaldı. 4-5 kriterde çok önemli mesafeler kat ettik. Sevgili Gürcü meslektaşım yanlış anlamasın ama AB, Gürcistan ve Ukrayna’ya gösterdiği esnekliğin yarısını bize gösterse bugün vize muafiyeti başlayabilir. Biz eylem planındakileri Ankara kriterlerinin ihtiyacı için yapacağız.”

ATİNA’YA ‘GEÇMİŞ OLSUN’ TELEFONU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistanlı konuğu Zalkaliani ile birlikte Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı telefonla arayarak Larissa’da meydana gelen deprem için “Geçmiş olsun” dilekleri iletti. Her iki bakan Dendias’a ihtiyaç olduğu takdirde yardıma hazır olunduğunu belirterek, dayanışma mesajı verdi.